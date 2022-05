Campanha alerta para o uso indevido do telemóvel durante a condução

De acordo com Paula Vicente, “a utilização do telemóvel durante a condução aumenta em quatro vezes, a probabilidade de ter um acidente”, sendo, por isso, “importante que todos nós saibamos que quando olhamos para o telemóvel, sempre que o fazemos estamos a conduzir de olhos vendados".

Com autonomia, este serviço central da administração direta do Estado, “vai estar com as forças de segurança em diversos pontos do país”, com a finalidade de, através destas ações, “sensibilizar os condutores para que não utilizem o telemóvel durante a condução”, refere a responsável.

"O objetivo é alertar os condutores das consequências negativas e mesmo fatais do uso indevido do telemóvel durante a condução”, explica à Renascença , Paula Vicente, a responsável pela comunicação da ANSR.

Entre 24 e 30 de maio, a campanha “Ao volante, o telemóvel pode esperar” vai contar com diversas ações de sensibilização por parte da ANSR, e operações de fiscalização pela PSP e pela GNR, com especial incidência em vias e acessos com elevado fluxo rodoviário.

Pretende-se “contribuir para a diminuição do risco de ocorrência de acidentes e para a adoção de comportamentos mais seguros por parte dos condutores no que tange ao manuseamento do telemóvel durante a condução”, acrescentam as entidades.

Para o ajudar, a Renascença revela-lhe onde estão previstas decorrer estas ações de sensibilização, em simultâneo com as operações de fiscalização.

- Dia 24 de maio, às 15h30: A1 – Sentido Sul/Norte, Alverca;

- Dia 25 de maio, às 14h00: Avenida Manuel Abreu Lameira, Viseu;

- Dia 26 de maio, às 8h00: Rotunda da Arrifana, Guarda;

- Dia 27 de maio, às 10h00: Avenida Cidade do Rio de Janeiro, Covilhã;

- Dia 30 de maio, às 16h00: IC 2, Condeixa.

E, já agora, é bom recordar que o uso do telemóvel ao volante, é um risco para a segurança do próprio e dos outros:

- Os condutores que utilizam o telemóvel durante a condução são mais lentos em reconhecer e reagir a perigos;

- A distração ocorre quando duas tarefas mentais, conduzir e utilizar o telemóvel, são executadas ao mesmo tempo, o que provoca lapsos de atenção e erros de avaliação;

- O uso de aparelhos eletrónicos durante a condução causa dificuldade na interpretação da sinalização e desrespeito das regras de cedência de passagem, designadamente em relação aos peões.

ANSR, PSP e GNR lembram ainda que “a sinistralidade rodoviária não é uma fatalidade e as suas consequências mais graves podem ser evitadas através da adoção de comportamentos seguros na estrada”.