Sismo de 2,4 na escala de Richter sentido em São Jorge

O Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA) registou este domingo, pelas 7h51 locais (8h51 em Lisboa), na ilha de São Jorge, um sismo com magnitude 2,4 na escala de Richter.

De acordo com o CIVISA, o epicentro do abalo registou-se a cerca de um quilómetro de Beira, na ilha de São Jorge.

O CIVISA informa que, de acordo com a informação disponível até ao momento, o sismo foi sentido com intensidade máxima III/IV na escala de Mercalli Modificada na freguesia de Urzelina, no concelho de Velas.