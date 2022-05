Três mortes e cinco feridos graves em acidente com autocarro na A1

Um acidente grave a envolver um autocarro na A1, na zona da Mealhada, provocou três vítimas mortais e 32 feridos, cinco deles em estado grave, este sábado.

Segundo a GNR de Aveiro, contactada pela Renascença, o acidente ocorreu no sentido norte-sul, entre a zona da Mealhada e Aveiro Sul. A viatura despistou-se e foi embater num poste na faixa contrária.

De acordo com o resumo da Proteção Civil no local, registam-se, ainda, 22 feridos ligeiros. Uma das vítimas mortais era o motorista e dono do autocarro.

Segundo informações prestadas no local pela médica do INEM Paula Neto, as vítimas mortais têm "entre os 60 e os 70 anos", sendo que as idades dos feridos ligeiros rondam "os 40, 50 anos", havendo também duas crianças "com cerca de dois anos" entre as vítimas ligeiras.



Foram envolvidos vários meios de socorro: 130 operacionais, cerca de 50 viaturas e ainda um helicóptero do INEM, além de duas equipas de apoio psicológico. A A1 permanece fechada ao transito "pelo menos mais uma hora" nos dois sentidos. Foram apresentadas como alternativas à circulação a EN1, a EN109 e a EN335.



O autocarro partiu durante a manhã deste sábado de Guimarães, com destino ao Santuário de Fátima. O militar presente no terreno admitiu que na origem do acidente poderá ter estado o rebentamento de um pneu. Ainda assim, salientou que "ainda é muito prematuro falar".

[notícia atualizada às 15h05]