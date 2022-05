Duas mortes e quatro feridos graves em acidente com autocarro na A1

Um acidente grave a envolver um autocarro na A1, na zona da Mealhada, provocou duas vítimas mortais e quatro feridos graves, este sábado.

Segundo a GNR de Aveiro, contactada pela Renascença, o acidente ocorreu no sentido norte-sul, entre a zona da Mealhada e Aveiro Sul. A viatura despistou-se e foi embater num poste na faixa contrária.

Está ainda a ser avaliado o número de feridos, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil de Aveiro. Haverá ainda pessoas encarceradas.

Estão envolvidos vários meios de socorro: mais de 120 operacionais, cerca de 50 viaturas e ainda um helicóptero do INEM. A via está nesta altura parcialmente fechada ao trânsito, devido à chegada do helicóptero.



O autocarro partiu durante a manhã deste sábado de Guimarães, com destino a Fátima.

