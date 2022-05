Vieira do Minho. Bebé sofre queimaduras graves com água a ferver

Um bebé com cerca de dois anos sofreu queimaduras graves ao ser atingido por água a ferver de uma chaleira, em Vieira do Minho, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Braga.

O alerta foi dado pelas 9h39, tendo o acidente ocorrido em casa, na freguesia de Eira Vedra, "em circunstâncias ainda por apurar".

A criança sofreu queimaduras em várias partes do corpo.

Foi transportado pelos bombeiros para o Hospital de Braga, com acompanhamento por parte de uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER).