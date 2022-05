Portugal vai ajudar Polónia com 50 milhões para ajuda humanitária

O primeiro-ministro português voltou a condenar "a invasão ilegal" da Rússia a Ucrânia em Varsóvia, onde se encontrou com o homólogo polaco, Mateusz Morawiecki. Na mesma altura, anunciou ajuda humanitária à Polónia.

O primeiro-ministro defendeu esta sexta-feira que a transição energética tem de ser prioritária para reduzir dependência de gás russo e anunciou, ainda, que Portugal vai ajudar a Polónia com 50 milhões de euros para ajuda humanitária.

Durante esta visita, Costa defendeu que a melhor forma de a União Europeia ajudar a Ucrânia é manter a união contra a Rússia. “Manter resposta unida é a melhor forma de ajudar”.

Referiu ainda que reconhece a Ucrânia como família e que “vivemos, infelizmente, uma situação dramática fruto da invasão ilegal e da guerra bárbara que a Rússia vem desenvolvendo”.

O primeiro-ministro um centro de acolhimento e encaminhamento de refugiados da Ucrânia instalado no Estádio Nacional de Varsóvia, após este encontro com o seu homólogo polaco.



No início deste mês, numa conferência internacional de alto nível de doadores para a Ucrânia promovida pelos governos da Polónia e da Suécia, o primeiro-ministro anunciou que Portugal vai contribuir com 2,1 milhões de euros em ajuda humanitária à Ucrânia, dos quais um milhão de euros para as respostas das Nações Unidas e 1,1 milhões adicionais.