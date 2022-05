Pico de mortalidade. Covid-19 só explica metade das mortes a mais na semana passada

“Temos um excesso de mortalidade acima dos 50 óbitos relativamente à média . Poderá estar associado ao aumento de temperatura, juntamente com a Covid-19, que está a contribuir com uma média de 25 a 30 mortes por dia”, que poderá ter empolado os números.

Ainda assim, o matemático considera que o número de mortes por Covid-19 que Portugal está a registar são reais, uma vez que a taxa de letalidade se mantém estável.

No relatório desta semana, a DGS regista a morte de 146 pessoas com mais de 80 anos, um aumento de quase 60% em três semanas.

A região a registar mais mortes foi Lisboa e Vale do Tejo, que viu subir o número de óbitos por covid-19 de 28 para 54, seguida do Centro, com 54 mortes e do Norte, com 50.