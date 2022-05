MP recorre das absolvições de deputados José Silvano e Emília Cerqueira

O Ministério Público (MP) recorreu da absolvição do secretário-geral do PSD José Silvano e da deputada social-democrata Emília Cerqueira no chamado processo das "presenças-fantasma" no parlamento, tendo o recurso sido distribuído hoje no Tribunal da Relação de Lisboa.

Segundo a informação que consta no portal Citius, o recurso da absolvição - proferida no dia 7 de fevereiro pela juíza Ana Sofia Claudino, no Juízo Local Criminal de Lisboa - será agora apreciado pelo juiz desembargador António Carneiro da Silva. Os dois deputados do PSD estavam acusados da prática em coautoria de dois crimes de falsidade informática.

O tribunal considerou então que não ficou provado que José Silvano tenha instruído a sua colega de bancada parlamentar a assinalar falsamente a presença do secretário-geral do PSD no parlamento nos dias 18 e 24 de outubro de 2018, afastando também qualquer intenção de Emília Cerqueira em marcar falsamente a presença de José Silvano no parlamento.

A juíza entendeu que não ficou provada a tese da acusação de que José Silvano e Emília Cerqueira tenham "atuado de modo deliberado" por forma a assinalar indevidamente a presença do secretário-geral do PSD no parlamento quando este, afinal, se encontrava em reuniões de estratégia do PSD em Vila Real e em Santarém nas datas em causa no processo.