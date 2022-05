Homem retirado sem vida do interior de mina de água em Sever

Um homem de 91 anos foi retirado hoje sem vida do interior de uma mina de água em Sever do Vouga, no distrito de Aveiro, informou fonte da corporação local.

Em declarações à Lusa, o comandante dos Bombeiros de Sever do Vouga, Pedro Mota, disse que cerca das 17h00 os bombeiros procederam à retirada do corpo da vítima, que será agora encaminhada para o Gabinete Médico-Legal de Aveiro.

O alerta foi dado cerca das 11h50, tendo sido mobilizados para o local os Bombeiros de Sever do Vouga com oito homens e três viaturas, a GNR e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Aveiro.

Pelas 14h00 os bombeiros conseguiram localizar o idoso numa zona de “difícil progressão”, tendo sido necessário recorrer a uma máquina retroescavadora para abrir um túnel de forma a chegar junto do homem.

De acordo com o comandante, o idoso ter-se-á deslocado para aquele local para tentar reparar um tubo de água, desconhecendo-se para já os motivos do óbito.

[notícia atualizada às 17h29]