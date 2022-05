Fechar a Avenida da Liberdade aos domingos e feriados pode ser "fatal" para salas de espetáculo

Representantes das salas de espetáculo da Avenida da Liberdade opõem-se à proposta de fechar a avenida aos domingos e feriados, que pode ser "fatal" para estes trabalhadores.

Em comunicado, os representantes do Coliseu dos Recreios, Teatro Tivoli, Teatro Politeama, Teatro Maria Vitória e Capitólio criticaram a medida da Câmara Municipal de Lisboa, aprovada no dia 12 de maio.

"Há muitos empregos em situação periclitante e mais este obstáculo poderá ser fatal para a viabilidade futura destes trabalhadores e das respetivas empresas."

Esta situação difícil fica ainda mais exposta tendo em conta que "os domingos e feriados" são "os dias mais importantes, por se poderem realizar sessões múltiplas, atingindo muitas vezes as 22.000 pessoas ao longo do dia", lembram.

A proposta do Livre - aprovada com sete votos contra da liderança PSD/CDS-PP, duas abstenções dos vereadores do PCP e oito votos a favor, nomeadamente cinco do PS, um do Livre e um do BE - tem como objetivo reduzir a dependência de combustíveis fósseis na cidade de Lisboa.