Bombeiros tentam resgatar idoso preso em mina de água

Os bombeiros estão a tentar resgatar um homem de 91 anos que ficou preso hoje de manhã numa estrutura usada para captação de água em Sever do Vouga, no distrito de Aveiro, informou fonte da corporação local.

O alerta foi dado cerca das 11h50, tendo sido mobilizados para o local os Bombeiros de Sever do Vouga, com oito homens e três viaturas, a GNR e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Aveiro.

Pelas 14h00 ainda estava a decorrer a operação de resgate do homem, que já foi localizado pelos bombeiros, numa zona de "difícil progressão".

"O senhor já foi localizado, mas os bombeiros não conseguem fazer o resgate. Vamos abrir um buraco com uma retroescavadora para chegar até à vítima", disse à Lusa o comandante dos Bombeiros de Sever do Vouga, Pedro Mota.

O mesmo responsável referiu que os elementos da equipa de resgate ainda não conseguiram verificar se o homem está consciente.

De acordo com o comandante, o idoso ter-se-á deslocado para aquele local para arranjar um tubo de água.