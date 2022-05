Timor-Leste. Marcelo promete mais cooperação bilateral ao chegar a Díli

O chefe de Estado português, Marcelo Rebelo de Sousa, prometeu nesta quarta-feira, à chegada a Díli para a sua primeira visita oficial a Timor-Leste, "ainda mais" cooperação bilateral e expressou admiração pelo "grande povo" timorense.

"Vamos fazer ainda mais do que aquilo que temos feito", afirmou o Presidente da República perante os jornalistas, no Aeroporto Internacional Presidente Nicolau Lobato, onde foi recebido por José Maria dos Reis, vice-primeiro-ministro de Timor-Leste, e saudado por grupos tradicionais timorenses de regiões como Baucau, Manatuto e Suai.

"Há muito, muito a fazer e Portugal vai fazer tudo para que os próximos dez anos sejam ainda mais intensos do que estes últimos", acrescentou, com um pano tradicional timorense -- tais -- sobre os ombros, em sinal de boas-vindas.

Marcelo Rebelo de Sousa está em Timor-Leste especialmente para as cerimónias oficiais dos 20 anos da restauração da independência, na sexta-feira, e de posse do novo Presidente timorense, José Ramos-Horta, nas quais representará o Estado português e as instituições europeias.

Nas suas primeiras declarações em Timor-Leste, onde nunca tinha estado, o chefe de Estado manifestou "grande orgulho e grande reconhecimento ao povo timorense por 20 anos de democracia, de paz, de liberdade" e apontou este jovem país como "um exemplo na região e um exemplo no mundo".

Assinalando a "sucessão pacífica de chefes de Estado", disse: "É um exemplo que Timor-Leste dá a todo o mundo e que, portanto, enche a nossa alma de carinho, de ternura, de reconhecimento, de gratidão e de admiração. É um grande povo".

Marcelo Rebelo de Sousa chegou acompanhado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho. Em Díli encontra-se também, em representação do parlamento português, a sua vice-presidente Edite Estrela, deputada do PS.

Segundo Marcelo Rebelo de Sousa, pode haver investimento de empresas portuguesas em Timor-Leste em setores como infraestruturas, no turismo, na energia, na transformação digital e na agroindústria.

Nesta primeira visita oficial à República Democrática de Timor-Leste, centrada na capital, Díli, o Presidente português tem um programa dividido por três dias, quinta, sexta e sábado, e regressa a Lisboa no domingo.