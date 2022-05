Portugal disponível para prolongar participação militar no quadro da NATO no Leste da Europa

O primeiro-ministro afirmou nesta quinta-feira que Portugal está disponível para prolongar a sua participação militar no quadro da NATO no Leste da Europa.

Em Bucareste, onde se encontra em visita oficial, António Costa deixou em aberto a possibilidade de reforçar os meios militares portugueses no quadro de novas missões que sejam atribuídas pelo comando Europeu da NATO.

“Estamos às ordens do comando europeu da NATO e, se assim for considerado necessário e adequado pelo comando europeu da NATO, não só teremos capacidade para manter as forças que temos como para reforçar para novas missões, visto que temos ainda em reserva e em estado de elevada prontidão mais forças para empenhar", afirmou o chefe do Governo.

"Essa confiança é uma confiança que todos os nossos aliados conhecem”, acrescentou.



Atualmente, Portugal participa numa missão NATO de reforço da capacidade de dissuasão no flanco sudeste da Aliança: 221 militares portugueses estão aquartelados em Caracal, na Roménia e recebem, esta tarde, a visita de António Costa.