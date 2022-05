Pneumologista defende regresso dos testes gratuitos para evitar propagação da Covid-19

Com os casos de Covid-19 a aumentar no nosso país, o pneumologista Filipe Froes defende testagem acessível e sem constrangimentos para ajudar a controlar a nova vaga.

“Defendo a testagem gratuita de forma a identificar precocemente infeções.”

"Para controlamos a incidência temos que perceber há que diminuir rapidamente a circulação do vírus através da identificação precoce das pessoas que são positivas, de maneira a deixarem de perpetuar e criar cadeias de transmissão”, justifica.

O consultor da Direção-Geral de Saúde assume não haver motivos de preocupação e diz que uma intervenção deve assentar em três pilares: “no controlo da incidência, na minimização da gravidade e na promoção progressiva da normalidade social e económica”.



Já em relação à utilização de máscara em locais fechados, e a outras medidas de intervenção não farmacológica, Filipe Froes não vê que sejam necessárias nesta altura.

O especialista defende que “a utilização da máscara deve ser facultativa e de acordo com a avaliação do risco”, mas “há situações em que deveria ser obrigatório”. É o caso de quem testa positivo e tem que sair de casa, as pessoas com sintomas respiratórios, mesmo com teste negativo, as pessoas mais vulneráveis e os profissionais de saúde.

Na sua opinião, um aspeto obrigatório é “ter dados em tempo real para fundamentar atitudes”. Ou seja, a DGS devia voltar a ter boletins diários sobre a evolução do novo coronavírus no país.

Assim, de acordo com indicador seriam tomadas medidas adequadas, transformando informação em conhecimento.

O consultor da Direção-Geral da Saúde diz ainda que é necessário “divulgarmos rapidamente e termos acesso aos novos medicamentos antivirais que têm impacto na diminuição da circulação do vírus e aos anticorpos monoclonais, de maneira ainda a protegermos mais as pessoas mais graves. Ou seja, nós temos que diminuir o vírus e diminuir a gravidade”.

Reiterando a importância da vacina, Filipe Froes defende um segundo reforço a “todas as pessoas de risco, independentemente da idade”.

“E devíamos, idealmente a partir dos 60 anos, porque nós temos uma taxa de mortalidade de 20%. 20% dos nossos óbitos ocorrem entre os 60 e os 80 anos. Não é só pessoas com mais de 80 que estão a falecer, os imunodeprimidos e, independentemente da idade, deviam ser vacinados com o reforço e grupos que tenham maior interação com pessoas vulneráveis, como os profissionais de saúde, que estão vacinados há seis meses, têm que fazer agora o reforço”, detalha.

O reforço a ser dado, nesta altura não evita a vacina no Outono porque nessa altura “vamos ter novas vacinas já adaptadas à nova composição, como temos com a gripe no Outono e Inverno”, adianta.



O número de casos diários de Covid-19 vai continuar a subir em Portugal e pode chegar aos 60 mil no final do mês, indica a ministra da Saúde.

Marta Temido admitiu que a evolução da pandemia venha a condicionar a atividade hospitalar programada, mas recusou para já o regresso de testes gratuitos nas farmácias e uso obrigatório de máscaras.