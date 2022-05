Parlamento. Vigília pede mais condições para doentes de Crohn e colite ulcerosa

A Associação Crohn Colite Portugal promove, esta quinta-feira, uma vigília junto à Assembleia da República para pedir medidas urgentes para a melhoria das condições das pessoas com graves estas inflamações do intestino.

A vigília, que decorre no Dia Mundial para a Sensibilização das Doenças Inflamatórias do Intestino (DII), terá lugar entre as 8h00 e as 16h00.

A presidente da associação, Vera Gomes, citada em comunicado, sublinha que "urge resolver problemas graves que impedem que haja equidade não só nos cuidados de saúde, mas também no mercado de trabalho, no ambiente escolar e na sociedade portuguesa".

A associação quer alertar os deputados para "ideias concretas" para promover mudanças, entre elas a criação de Centros de Referência para a DII, acesso a medicamentos inovadores em qualquer parte de Portugal, comparticipação dos suplementos usados no âmbito da nutrição clínica, comparticipação de exames e análises na rede convencionada do Serviço Nacional de Saúde e a inclusão nas doenças incapacitantes.

Querem ainda a criação de "um Cartão WC destinado a pessoas com condições médicas que, requerendo o uso urgente imediato de instalações sanitárias, lhes permita o acesso a qualquer instalação sanitária, em qualquer estabelecimento".