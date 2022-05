Ministério da Educação não confirma qualquer ciberataque

O Ministério da Educação não confirma qualquer ataque informático, contrariando a notícia avançada pela CNN Portugal.

À Renascença, fonte do gabinete do ministro João Costa disse que a Polícia Judiciária informou o júri nacional de exames sobre um eventual acesso ilegal, mas a confirmar-se, o pirata informático terá acedido a uma área onde consta apenas informação que é do domínio público.

A tutela rejeita que tenha havido qualquer acesso a dados relativos aos exames nacionais.