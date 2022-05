Mais de 12.600 idosos de lares já receberam segunda dose de reforço contra a Covid-19

O secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales afirmou esta quinta-feira que já foram vacinadas mais de 12.600 pessoas com mais de 80 anos com o segundo reforço da vacina contra a Covid-19.

O governante falava à margem do I Encontro de Investigação Clínica que decorreu na Reitoria da Universidade do Porto.

“Estão mais de 12.600 pessoas vacinadas nas estruturas residenciais para idosos. Vamos com certeza acelerar este processo. Estamos a vacinar pessoas com mais de 80 anos que estão a ser chamadas aos centros de vacinação”, disse Lacerda Sales, manifestando confiança na forma como o processo evoluirá.

O membro do Governo acrescentou que haverá uma aceleração do processo a fim de que haja “um verão mais tranquilo, sem pressão” e, quando questionado, se no imediato, o processo de vacinação incluiria os profissionais de saúde, admitiu essa possibilidade, mas “só depois do verão”.

Da reunião na quarta-feira com os peritos, Lacerda Sales revelou que saiu a vontade de “reforçar e sensibilizar a população para um nível de responsabilização individual que as populações e as pessoas devem ter sobre as medidas que têm a ver com infeção”.