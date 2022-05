La Féria contra fecho da Avenida da Liberdade. Trará "enormes prejuízos" ao Politeama

O encenador Filipe La Féria afirmou esta quinta-feira que representará "enormes prejuízos" para o Teatro Politeama o encerramento ao trânsito da Avenida da Liberdade, em Lisboa, aos domingos e feriados, dias de maior afluência de grupos aos espetáculos.

Numa nota, Filipe La Féria considerou que a decisão aprovada na Câmara Municipal de Lisboa que prevê o encerramento da Avenida da Liberdade aos domingos e feriados "afeta em muito o funcionamento do Teatro Politeama", localizado na rua das Portas de Santo Antão, na baixa lisboeta.

"Na realidade, o Teatro Politeama efetua aos domingos e feriados uma parte significativa das suas receitas, com três a quatro exibições dos seus espetáculos em cartaz, acolhendo nesses dias uma especial afluência de público, com especial relevância para aquele que se desloca em grupo, no âmbito de excursões e iniciativas associativas provenientes das mais diversas áreas do país", destacou.

La Féria explicou que estes grupos chegam a Lisboa em autocarros "e habitualmente procedem ao seu desembarque e posterior embarque nos Restauradores, junto ao cruzamento com a Rua dos Condes, situação que passará a ser inviabilizada pela iniciativa agora aprovada pela Câmara", representando "enormes prejuízos para o Teatro Politeama, que tão penalizado foi nos últimos tempos em consequência da pandemia covid-19".