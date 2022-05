Homem retirado sem vida do interior de um poço em Castelo de Paiva

Um homem de 36 anos foi retirado sem vida do interior de um poço em Bairros, Castelo de Paiva, no distrito de Aveiro, adiantou à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Aveiro. .

Segundo a fonte, o corpo da vítima mortal foi transportado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Penafiel.

O alerta para o incidente foi dado às 16h36 e mobilizou 15 operacionais e seis viaturas.

No local estiveram os Bombeiros do Castelo de Paiva, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) e a GNR.