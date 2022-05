​Crise no setor têxtil? Custo do gás natural aumentou 500% na Europa

Por causa da guerra na Ucrânia, o custo do gás natural "aumentou 500% na Europa o que está a criar uma crise no setor têxtil", alerta na Renascença o presidente da Associação de Têxtil e Vestuário de Portugal (ATP).



Mário Machado diz mesmo que este aumento de preço é "desastroso para muitas das empresas portuguesas".

Segundo o empresário, a dependência europeia face ao abastecimento de gás natural da Rússia também está a prejudicar Portugal, do ponto de vista económico.

O presidente da ATP acredita que o consumidor final vai, muito em breve, sentir o aumento de preço nos produtos, quer pelo aumento do custo das matérias-primas, quer pelo aumento do custo da energia.

Mário Machado avisa que os preços vão subir de forma acentuada.

Já o eurodeputado do CDS, Nuno Melo, revela que o "Made in Portugal" representa 5% de toda a indústria têxtil e de vestuário da União Europeia. O norte de Portugal "destaca-se, já que representa 87% desta indústria", conta Nuno Melo.

O setor têxtil em Portugal é responsável por 18% do emprego em indústria e representa 9% das exportações.

O eurodeputado esteve há umas semanas no norte do país a reunir com empresários do setor que admitem a "possibilidade de encerrar até ao final do ano".

Nuno Melo critica a ajuda do Governo, que diz ser insuficiente.