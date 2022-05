Covid-19. DGS acrescenta mais de 200 mil casos de reinfeções

O número de casos de Covid-19 sofreu um aumento superior a 200 mil desde o início da pandemia, porque a Direção-Geral da Saúde (DGS) passou a incluir dados das reinfeções nos relatórios de monitorização.

Em comunicado, a Autoridade Sanitária refere que "a inclusão das reinfeções irá abranger as análises feitas depois do dia 18 de maio de 2022. De acordo com os dados disponíveis, 4,65% das notificações entre 1 de junho de 2020 e 10 de maio de 2022 são relativas a casos de reinfeção, valores semelhantes aos registados a nível internacional".

A DGS esclarece ainda que "a prevalência de casos de reinfeção é mais elevada no período em que a variante Ómicron é mais frequente, com uma proporção de 6,10%, superando a proporção de cerca de 2% no período em que as variantes Delta e Alfa eram mais frequentes, e de apenas 0,35% no período da variante original identificada em Wuhan".

"A alteração agora comunicada traduz uma evolução na metodologia de reporte de dados utilizada até aqui, na qual só eram consideradas as primeiras infeções de cada indivíduo. No entanto, é de salientar que o seguimento clínico destes casos esteve sempre assegurado através da plataforma TRACE COVID-19, que alertava para novos resultados positivos de testes laboratoriais a SARS-CoV-2, independentemente do período entre os mesmos. De igual forma, fica salvaguardada a inclusão de uma pessoa recuperada de COVID-19 que desenvolva sintomas sugestivos de Covid-19 nos 180 dias subsequentes ao fim do isolamento, e que deve ser testada", conclui a Autoridade Sanitária.

Suspeitas de reinfeção ultrapassam 200 mil casos

Portugal acrescentou esta quinta-feira aos números da Covid-19 mais de 200 mil casos que dizem respeito a suspeitas de reinfeção desde o início da pandemia e até agora não estavam registados.

Na sua informação diária, a DGS dá conta de que foram registados quase 32 mil novos casos no último dia, com a incidência da pandemia a subir para 1.819 casos por 100 mil habitantes nos últimos sete dias, o valor mais elevado em todo o mundo entre países com população superior a um milhão de pessoas.