Covid-19. DGS acrescenta 200 mil casos aos números da pandemia

Portugal acrescentou esta quinta-feira aos números da Covid-19 mais de 200 mil casos que dizem respeito a suspeitas de reinfeção desde o início da pandemia e até agora não estavam registados.

Na sua informação diária, a DGS dá conta de que foram registados quase 32 mil novos casos no último dia, com a incidência da pandemia a subir para 1.819 casos por 100 mil habitantes nos últimos sete dias, o valor mais elevado em todo o mundo entre países com população superior a um milhão de pessoas.

Nas 24 horas anteriores foram registadas 30 vítimas mortais da pandemia, a segunda vez que é ultrapassada a fasquia das três dezenas de óbitos num dia na última semana. Portugal regista a terceira mais elevada mortalidade da pandemia, com 19,2 mortes por milhão de habitantes em sete dias.