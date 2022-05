Varíola dos macacos. Que doença é esta que chegou a Portugal?

A transmissão nesses casos é feita preferencialmente para as crianças, porque são as crianças que brincam com carcaças dos animais e contactam com os símios. Não quer dizer que o reservatório deste vírus sejam os símios – provavelmente, são roedores e o vírus infeta os macacos como infeta os homens.

Só mais tarde, em 1970, é que se identificaram, na República do Congo, casos no homem, especialmente em crianças, e chegou-se à conclusão de que o vírus era o mesmo.

Este vírus é de fácil transmissão?

Não é fácil o vírus transmitir-se de pessoa a pessoa. E também não é fácil transmitir-se entre os símios, portanto, a taxa de ataques secundários anda por volta de 9%.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a cadeia de transmissão mais longa documentada é de seis gerações, o que significa que a última pessoa a ser infetada nessa cadeia estava a seis elos de distância do doente original.

Mas como se propaga este vírus?

A disseminação que está a acontecer resulta, provavelmente, do contacto íntimo entre as pessoas; do contacto direto com lesões, pele com pele. Eventualmente, através de fluídos biológicos.

Aparentemente, a via respiratória não se coloca e não há dados em relação a isso.

E se ficarmos infetados, é grave?

Nem todos desenvolvem doença e a gravidade dela varia de indivíduo para indivíduo. Grande parte dos casos são assintomáticos. Existem depois casos ligeiros com lesões cutâneas até cerca de 25 lesões e existem casos graves com infeção disseminada e doença grave. São esses que levantam questões em termos de mortalidade.

Que cuidados devemos ter?

Admitindo que a disseminação é por via sexual, é preciso ter atenção às pessoas com lesões cutâneas com quem alguém antecipa ter uma relação sexual, dado que as manifestações são mais ou menos evidentes.

Pode haver casos com um pequeno número de lesões, mas que têm capacidade também de se transmitir.

Atenção também ao contacto íntimo com pessoas que estiveram em contacto com pessoas infetadas.

A que sintomas devemos estar atentos?

Os principais sinais de varíola dos macacos são lesões ulcerativas, erupção cutânea, gânglios palpáveis, eventualmente acompanhados de febre, arrepios, dores de cabeça, dores musculares e cansaço.

Se tiver estes sintomas, deve procurar um médico e manter o afastamento social, recomenda a Direção-Geral da Saúde.

Tem período de incubação?

Sim, varia entre 5 e 21 dias. O estado febril dura, habitualmente, entre um e três dias. Nesta fase, os sintomas são febre, forte dor de cabeça, nódulos na garganta, dores nas costas e nos músculos e falta de energia.

Passado este estágio, começam as erupções/lesões, que duram entre duas e quatro semanas. Podem ter mais ou menos relevo, aparece em forma de pápulas (com dor associada) ou pústulas com pus, seguidas de crosta.

A doença afeta, sobretudo, crianças.