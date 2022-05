Tribunal condena burlão de Santa Maria da Feira a 10 anos de prisão

O Tribunal da Feira, no distrito de Aveiro, condenou a 10 anos de prisão um homem suspeito de ter burlado mais de 30 pessoas com a venda fictícia de eletrodomésticos e automóveis usados.

O arguido, de 51 anos, que se encontra em prisão domiciliária, estava acusado de 30 crimes de burla qualificada, por factos ocorridos entre 2015 e 2020.

A acusação do Ministério Público (MP) refere que o arguido, que tinha uma oficina de reparações elétricas em automóveis em Espinho, enganou 32 pessoas ao longo de seis anos, promovendo supostas vendas de bens distintos, como eletrodomésticos, equipamentos ou viaturas automóveis, que nunca se realizaram.

De acordo com a investigação, o arguido dizia que conseguia obter eletrodomésticos e, principalmente, veículos penhorados no âmbito de processos judiciais a um preço mais reduzido do que o valor de mercado, recebendo quantias diversas por si solicitadas como sinal e pagamento desses bens.

Deste modo, o arguido ter-se-á apropriado de mais de 370 mil euros, que usou em proveito próprio.

O arguido chegou a pedir a abertura de instrução para evitar que o caso seguisse para julgamento, mas o despacho de pronúncia confirmou a acusação do MP.