Quase metade dos portugueses que testaram na última semana tinham Covid-19

No último relatório das “linhas vermelhas”, o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA) dava conta de que a percentagem de testes positivos para SARS-CoV-2 estava, a 9 de maio, nos 41,6%, enquanto o número de testes realizados tinha baixado em relação à semana anterior: 265 mil, em comparação com os 316 mil realizados entre 26 de abril e 2 de maio.

De acordo com dados divulgados pela Direção-Geral de Saúde, o número de testes realizados entre quarta-feira da semana passada e a última terça foi de 355 mil, muito superior ao das últimas semanas, mas, ainda assim, insuficiente face à quantidade de casos confirmados no mesmo período: 157 mil, um aumento de quase 60 mil em sete dias.

Numa altura em que o número de casos dispara e que Portugal sobe a líder mundial de incidência da pandemia, a taxa de positividade está nos 44,4% - 11 vezes acima do limite de risco de 4% definido pela DGS, o que sugere que o número de casos seja bem elevado ao que está a ser registado.

Quando Portugal estava no pico e a registar médias semanais de 55 mil novos casos por dia, a média de testes também era muito alta e rondou 300 mil testes por semana, mas a taxa de positividade nunca foi superior a 20%.

No entanto, a subida deste indicador nas últimas semanas tem um denominador comum com a subida de casos: o fim da medida de uso obrigatório de máscara em espaços fechados, que entrou a vigor a 22 de abril. Nesse dia, a taxa de positividade a sete dias era então 22,3%, passando para os 44,4% em menos de um mês.

Uma taxa de positividade a testes á Covid-19 não é nova de agora: a última vez que Portugal esteve abaixo dos 4%, o limite de risco definido pela DGS, foi a 24 de dezembro do ano passado, apontando o Natal como a data que deu início à quinta vaga que se prolongou até ao final de fevereiro.

Duas semanas depois, o Ministério da Saúde voltou atrás mas só em certa parte: a Linha SNS24 passou a prescrever testes de antigénio de forma automática a quem tenha um teste positivo. Com isto, o número de testes voltou a subir e está agora nos 355 mil testes realizados por semana.

Na altura, o Ministério da Saúde alegou como motivo a “evolução positiva da situação epidemiológica de covid-19 em Portugal e a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde”.

Outra das razões para a subida da taxa de positividade foi a redução do número de testes à Covid-19 feitos a partir de maio, altura em que os diagnósticos deixaram de ser comparticipados e em que Portugal começou novamente a subir os números de casos diários.

Farmácias com pico de procura de testes

Esta quarta-feira, a presidente da Associação Nacional de Farmácias (ANF) manifestou disponibilidade para voltar a realizar despistes gratuitos à população, indicando ter sido registado um pico de procura de testes de Covid-19 nesta segunda-feira, quando foram realizados 17 mil.

“Na primeira semana [após o fim da comparticipação] houve uma diminuição na ordem dos 60% do número de testes efetuados nas farmácias. Nós tínhamos uma média de 25 mil, podendo chegar aos 30 mil dependente do dia da semana, e passámos a ter nove mil testes diários em média na primeira semana de maio”, avançou à agência Lusa Ema Paulino.

De acordo com a responsável da ANF, este serviço de testes rápidos de antigénio (TRAg) de uso profissional tem sido agora procurado maioritariamente por pessoas que apresentam sintomas de Covid-19.

“A perceção e os relatos que vamos tendo é que a positividade é grande, porque são as pessoas que já apresentam sintomas que mais se dirigem às farmácias para efetuar o teste“, afirmou Ema Paulino, que levanta a hipótese dos testes voltarem a ser gratuitos, seja através do regresso da modalidade de comparticipação pelo Serviço Nacional de Saúde, ou através do sistema em vigor de prescrição pela linha SNS 24.