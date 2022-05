Prisão preventiva para casal que tinha 118 quilos de haxixe em veleiro

O Tribunal de Faro decretou a prisão preventiva do homem e da mulher detidos na segunda-feira na marina de Vilamoura por transportarem 118 quilos de haxixe num veleiro, informou o Ministério Público.

Em comunicado, a Procuradoria da Comarca de Faro adianta que o casal, de 42 e 37 anos, tinha 215 embalagens de haxixe armazenadas "no cavername da parte central da embarcação, por baixo dos paneiros".

A droga foi detetada numa vistoria de segurança feita pela Polícia Marítima, depois de a embarcação ter sido rebocada para a marina de Vilamoura devido a uma avaria na propulsão, avançou na terça-feira a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

"A interceção da embarcação foi feita no mar pela Polícia Marítima e a detenção dos tripulantes efetuada pela Polícia Judiciária", refere ainda o Ministério Público, sublinhando que os factos "indiciam um crime de tráfico de estupefacientes".

Na ocasião, a AMN referiu que o veleiro foi detetado pelas 13h20 de segunda-feira, durante uma operação de fiscalização no mar efetuada pela Polícia Marítima de Portimão.

Devido à avaria que apresentava na propulsão, e "por questões de segurança para a navegação", aquela polícia procedeu ao seu reboque do veleiro até à marina de Vilamoura. Os agentes realizaram uma vistoria "para garantir a segurança e prevenir um eventual afundamento do mesmo", durante a qual detetou a droga no interior da embarcação.

A investigação criminal, da tutela do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) da Comarca de Faro, continua a cargo da diretoria do Sul da Polícia Judiciária.