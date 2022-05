Portugal pode chegar aos 60 mil casos diários no final de maio

O número de casos diários de Covid-19 vai continuar a subir em Portugal e pode chegar aos 60 mil no final do mês, indica a ministra da Saúde.

“Nós temos estimativas do Instituto Ricardo Jorge que apontam para cerca de 60 mil casos no final do mês de maio. Sabemos que ainda estamos a subir em número de casos. A questão é saber o que é que isso subida significa. Significa mais doença, mais pressão para os hospitais, para os serviços de saúde e isso é indesejável para todos, porque precisamos de nos concentrar em responder a essas necessidades", declarou Marta Temido, que falava à margem do 5.º aniversário da Associação de Distribuidores Farmacêuticos, em Lisboa.

Em resposta à pressão nas urgências com o aumento de casos Covid-19, a ministra da Saúde garante que o Governo está atento. Marta Temido reafirma ainda que a Linha Saúde 24 vai ser reforçada.

Ministra afasta regresso dos testes gratuitos nas farmácias

Questionada sobre se os testes à Covid-19 podem voltar a ser comparticipados já amanhã, em reunião de Conselho de Ministros, a governante explica que a decisão é do Ministério da Saúde. No entanto, adianta que neste momento esta medida não faz sentido.



Sobre a decisão de deixar de ser obrigatório máscara em espaços fechados, Marta Temido diz que foi uma decisão política apoiada por técnicos, mas admite que pode ser necessário voltar atrás.

A própria ministra ainda anda de máscara, segundo Marta Temida, porque a prudência e os médicos o aconselham.

Marta Temido anunciou que esta quarta-feira terá lugar uma reunião com peritos para adaptar a estratégia para a pandemia de Covid-19.



"Nós continuamos a acompanhar a evolução da situação epidemiológica com os peritos, com reuniões regulares, não aquelas clássicas reuniões do Infarmed, mas reuniões de trabalho regulares. Hoje mesmo, haverá uma reunião informal com peritos para conseguirmos adaptar a nossa estratégia à evolução da situação", declarou Marta Temido.