Museus "de referência" não estão a cumprir funções por crónica falta de recursos

A comissão nacional do Conselho Internacional de Museus (ICOM-Portugal) alertou nesta quarta-feira que "algumas instituições de referência" em Portugal "não estão já em condições de cumprir as funções que lhes são cometidas", devido a uma "crónica" falta de recursos.

Num texto para assinalar o Dia Internacional dos Museus, que hoje se comemora, a presidente do ICOM-Portugal, Maria de Jesus Monge, sublinha a importância dos museus "para a preservação e divulgação do património das comunidades, povos e nações", e chama a atenção para a realidade vivida pelo setor.

"Algumas das instituições de referência nacional não estão já em condições de cumprir as funções que lhes estão cometidas. Esperamos que o reconhecido 'Poder dos Museus' obtenha uma visibilidade que transcenda a data e se reflita em estratégia e recursos rejuvenescedores", alerta a museóloga, referindo-se ao tema proposto para a celebração da efeméride este ano.

Maria de Jesus Monge descreve ainda "a secundarização crónica a que os museus vêm sendo condenados – avassalados com a míngua de recursos humanos, preocupados quer com as condições de conservação e a necessidade de investigação das suas coleções, quer com o modo como comunica com as comunidades".

"Os museus são uma mais-valia e preciosos aliados no diálogo com as comunidades e na preservação das suas memórias, na transformação das mentalidades e das sociedades, na promoção da democracia e da cidadania e na defesa de valores fundamentais como a liberdade, igualdade e fraternidade", escreve ainda.