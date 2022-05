​Hospital de São João com mais de 200 funcionários infetados com Covid-19

O Hospital de São João, no Porto, tem mais de 200 funcionários infetados com Covid-19. O número é avançado pelo diretor da urgência e medicina intensiva da unidade hospitalar.



“Temos um grande número de profissionais infetados, neste momento são mais de 200. Na verdade, neste momento, temos mais profissionais infetados do que tivemos nas outras vagas”, diz Nélson Pereira, atribuindo a situação à “generalização da retirada das medidas de proteção”.

O médico reconhece ainda que a unidade está outra vez em situação de pressão e que nos próximos dias será tomada uma decisão sobre se vai ou não diminuir a atividade programada, como previsto no nível 3 do plano de contingência.

“Não foi efetivamente ativado [o nível 3 do plano de contingência], mas é uma decisão que temos de tomar nos próximos dois, três dias, não podemos ir para o fim de semana sem tomar essa decisão”, explica, acrescentando que “a situação é suficientemente grave para reunir o gabinete de crise, o que aconteceu ontem”.

Ativar o nível 3 significa dar a possibilidade aos serviços para diminuirem a atividade programada - consultas e cirurgias - até 20%.

Perante esta situação, o diretor da urgência pede uma análise “detalhada e refletida sobre o que está a acontecer” e a “ponderação de algumas medidas”, entre as quais “a necessidade de generalizar o acesso aos testes”.

O serviço de urgência do Hospital de São João admitiu na segunda-feira 946 doentes e a taxa de positividade ao SARS-CoV-2 foi de 50%. Nesta altura, o hospital tem 80 doentes internados com Covid-19, dos quais dez estão na unidade de cuidados intensivos.

Também no Porto, o Hospital de Santo António tem um número semelhante de doentes internados com Covid: um total de 81, dos quais 10 em unidade de cuidados intensivos.

Fonte do Hospital do São João adianta à Renascença que abriram uma nova unidade dedicada à Covid e, por isso, têm mais nove vagas em enfermaria geral e uma em cuidados intensivos. A mesma fonte sublinha ainda que, se for necessário, podem abrir mais camas.