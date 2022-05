Gripe aviária com "melhoria gradual" mas é improvável que vírus não esteja a circular

"A partir do final do mês de abril de 2022, verificou-se uma melhoria gradual da situação epidemiológica da GAAP [Gripe Aviária de Alta Patogenicidade], nomeadamente uma diminuição acentuada do número de focos de doença notificados no território da União Europeia", lê-se num edital da Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV).

Perante esta evolução, a DGAV sublinhou que "importa rever" o confinamento imposto às aves domésticas em instalações localizadas nas zonas de alto risco.

Apesar da melhoria da situação, a DGAV ressalvou ser "improvável" que a circulação do vírus tenha "cessado por completo", podendo manter-se em menor grau entre as aves selvagens estivais e residentes.

Considerando que o risco de contacto entre as aves domésticas e selvagens é o "mais importante" para a ocorrência da doença, a implementação e o cumprimento das medidas de biossegurança mantém-se, como a higienização das instalações, equipamentos e materiais, assim como o controlo dos acessos aos estabelecimentos onde estão as aves.

A DGAV reiterou também que qualquer suspeita de infeção, como aumentos de mortalidade, aparecimento de sintomas compatíveis, diminuição dos consumos de água e comida e alterações dos parâmetros produtivos, onde se inclui a diminuição da postura de ovos, deverá ser comunicada.