​Covid-19. Portugal regista 30 mil casos nas últimas 24 horas

De acordo com dados divulgados pela Direção-Geral de Saúde, o número de testes realizados entre quarta-feira da semana passada e a última terça foi de 355 mil, muito superior ao das últimas semanas, mas, ainda assim, insuficiente face à quantidade de casos confirmados no mesmo período: 157 mil, um aumento de quase 60 mil em sete dias.

A média de infeções aumentou de 14.400 para 22.805 casos diários em Portugal e o Norte regista um índice de transmissibilidade (Rt) do coranavírus de 1,30, o mais alto de todas as regiões, indica hoje o INSA.

Segundo o relatório semanal do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) sobre a evolução da covid-19 no país, o Rt - que estima o número de casos secundários de infeção resultantes de cada pessoa portadora do vírus – atingiu os 1,23 a nível nacional e 1,24 em Portugal continental no período entre 9 e 13 de maio.

60 mil casos diários até ao final do mês

Os casos diários de Covid-19 vão continuar a subir em Portugal e podem atingir os 60 mil no final do mês, indica a ministra da Saúde.

“Nós temos estimativas do Instituto Ricardo Jorge que apontam para cerca de 60 mil casos no final do mês de maio. Sabemos que ainda estamos a subir em número de casos. A questão é saber o que é que essa subida significa. Significa mais doença, mais pressão para os hospitais,

Em resposta à pressão nas urgências com o aumento de casos Covid-19, a ministra da Saúde garante que o Governo está atento. Marta Temido reafirma ainda que a Linha Saúde 24 vai ser reforçada.

A Ministra Marta Temido, à margem do 5.º aniversário da Associação de Distribuidores Farmacêuticos.

Questionada sobre se os testes à Covid-19 podem voltar a ser comparticipados já amanhã, em reunião de Conselho de Ministros, a governante explica que a decisão é do Ministério da Saúde, em consulta aos peritos com quem vai reunir hoje. No entanto, adianta que neste momento esta medida não faz sentido.