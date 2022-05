Covid-19. Centros de saúde voltam a encher

Com o aumento dos casos de Covid-19, os centros de saúde estão a voltar a encher. O início de semana tem sido complicado para muitas unidades, como a de Saúde Familiar das Camélias, em Vila Nova de Gaia, onde os utentes se queixam do tempo de espera.

É este o panorama na Unidade de Saúde Familiar das Camélias, em Vila Nova de Gaia. Num cenário de enorme afluência, provocado pela COVID, que tem afetado outros centros de saúde no país.

Nesta altura, é predominante no país a linhagem BA.5 da variante Ómicron, segundo o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA). O Norte tem sido a região mais fustigada com o aumento do número de doentes infetados, estando o Centro Hospitalar Universitário São João, no Porto, a ponderar ativar o nível 3 do plano de contingência para a Covid-19.

A afluência às Urgências tem batido recordes, com muitos doentes a sentires dificuldades respiratórios ou mesmo a quererem realizar testes.