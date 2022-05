Corrida da Mulher condiciona trânsito entre as Antas e o Marquês

A 16.ª edição da EDP Corrida da Mulher, no Porto, que decorre presencialmente no domingo depois de dois anos de interregno, vai implicar condicionamentos no trânsito, nomeadamente entre as Antas e o Marquês.

Em comunicado, a Câmara do Porto revela que a corrida vai implicar condicionamentos no trânsito e estacionamento entre as 00h00 de sábado e as 14h00 de domingo na Alameda das Antas, local de partida e chegada dos participantes.

O evento desportivo, que irá arrancar pelas 10h00 de domingo, volta a ser presencial depois de dois anos de interregno devido à pandemia.

Com uma extensão de cinco quilómetros, a prova vai implicar condicionamentos no trânsito e estacionamento na cidade, em particular entre a zona das Antas e a zona do Marquês.

Entre as 6h00 e as 14h00 será proibido estacionar em ambos os lados da Rua Maria Adelaide Freitas Gonçalves e da Rua Ilse Losa. Durante este período, está previsto um corte total da Rua Maria Adelaide Freitas Gonçalves, Rua Ilse Losa, Alameda das Antas, Rua dos Campeões Europeus, Via Futebol Clube do Porto (lado poente e nascente) e Rua dos Luzares.

Já entre as 9h00 e as 14h00 de domingo, o estacionamento será interdito na Rua do Monte Pedral (lado poente) e o trânsito proibido na Avenida de Fernão de Magalhães, Rua de Fernando de Bulhões, Praça de Francisco Sá Carneiro, Rua Nova de S. Crispim, Rua de Carlos Malheiro Dias, Rua do Professor Bento de Jesus Caraça, Rua da Constituição, Praça do Marques de Pombal, Rua do Visconde de Setúbal, Rua de Faria Guimarães, Rua do Cantor Zeca Afonso e Rua do Almirante Leote do Rego.

Nas travessas de Ribeiro de Sousa e do Monte Louro, bem como nas ruas do Monte Pedral, Damião de Góis, Alves Redol, Cervantes, na Alameda dos Capitães de Abril, ruas da Liberdade, de Antero de Quental, do Sport Comércio e Salgueiros, de S. Brás, de Santa Catarina, das Doze Casas, de Gil Vicente, de Latino Coelho, da Alegria, de Santos Pousada, de Aurélia de Sousa, Praça da Rainha D.ª Amélia, do Seixal, de Coutinho de Azevedo e de S. Gonçalo também será proibido o trânsito entre as 9h00 e as 14h00.

Ao mesmo tempo, os condicionamentos vão também verificar-se na Rua da Bateria, Rua dos Navegantes, Rua do Dr. Henrique de Miranda, Rua do Monte Aventino, túnel das Antas I e colónia de Antero de Quental.

No domingo, os condicionamentos de trânsito podem ser consultados, em tempo real, na Plataforma de Trânsito do município.