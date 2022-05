Covid-19. Hospital de São João pondera ativar nível 3 de contingência

O Centro Hospitalar Universitário São João, no Porto, adiantou nesta terça-feira à Lusa estar a equacionar ativar o nível 3 do plano de contingência para a Covid-19 devido ao aumento do número de casos e à "elevadíssima afluência" às urgências.

A eventual ativação do nível 3, num total de 4, poderá ter implicações nas cirurgias programadas perante a necessidade de alocar camas a doentes com covid-19, referiu a fonte.

Neste momento, o hospital tem 80 doentes internados com Covid-19, o que obrigou à abertura de mais uma enfermaria, dado a área Covid-19 estar já "totalmente ocupada".