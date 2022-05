Casos por resolver batem recorde: Processos de corrupção disparam 42%

São cada vez mais os casos de corrupção por resolver na Polícia Judiciária (PJ).

O Diário de Notícias escreve esta terça-feira que, em 2021 a PJ recebeu um total de 705 novos inquéritos para investigar suspeitas de corrupção, representando um aumento de 42% em relação ao ano anterior.

O jornal cita as estatísticas da Direção-Geral de Políticas de Justiça (DGPJ), assinalando que no último ano foi registado “um recorde de 909 inquéritos pendentes de casos de corrupção, um número que cresceu 15% face a 2020 e 48% comparativamente a 2017”.

Nos últimos cinco anos, o número de processos pendentes agravou-se em 48%. Os valores incluem a corrupção ativa e a corrupção passiva.

Embora as explicações para este aumento só possam ser aferidas pelo Relatório Anual de Segurança Interna (RASI) relativo ao ano de 2021, que deverá ocorrer no final do mês, o aumento do número de inquéritos por concluir, é explicado por algumas fontes judiciais com a falta de recursos, quer tecnológicos, quer investigadores e peritos.