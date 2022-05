Polémica dos metadados pode atingir casos BES e Marquês, avisa Cândida Almeida

O chumbo de normas da Lei dos Metadados pode vir a afetar processos como a operação Marquês ou o caso BES, diz à Renascença Cândida Almeida, antiga diretora do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP).



Em causa estarão processos com “crimes graves”, como corrupção e burla, e com acesso a metadados que tenham sido utilizados na obtenção da prova, argumenta Cândida Almeida.

E, por exemplo, a Operação Marquês, em que o principal arguido é José Sócrates? “É evidente. Para que esta declaração de inconstitucionalidade com força obrigatória geral possa afetar os processos são precisas duas condições: primeiro, que a investigação tenha pedido os metadados e, segundo lugar, que eles tenham sido utilizados na obtenção da prova”, explica.

A antiga diretora do DCIAP sublinha que “se estas duas situações se verificaram nestes processos de crimes graves, é evidente que atingirá todos os processos que passaram, de Ricardo Salgado, no BES, a Operação Marquês, o processo dos jihadistas e até do falecido João Rendeiro.