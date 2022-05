Morte de adepto. Marco "Orelhas" entrega-se, é constituído arguido e fica em liberdade

Marco "Orelhas" Gonçalves, pai do alegado homicida do adepto do FC Porto Igor Silva, entregou-se na Polícia Judiciária (PJ) do Porto, durante a manhã desta segunda-feira, segundo avança o "Correio da Manhã".

O "número 2" da claque SuperDragões foi constituído arguido por agressões à vítima e vai aguardar o desenrolar do processo em liberdade, adianta à agência Lusa fonte policial.

Podem vir a ser constituídos outros arguidos no processo, pelas agressões a Igor Silva, de 26 anos, cometidas antes do homicídio, indica a mesma fonte.



À saída da PJ, em declarações aos jornalistas, a advogada Poliana Rodrigues confirmou que o seu constituinte foi constituído arguido, estando “à disposição” do Ministério Público, caso este pretenda mais esclarecimentos.

Questionada sobre as razões que levaram o seu cliente a apresentar-se voluntariamente na PJ, a advogada afirmou que se deveu “ao alarido” da comunicação social.

“No fundo tem muito a ver com a comunicação social e com todo o alarido que tem sido feito à volta disto. É verdade que o senhor Marco nunca tinha sido notificado pelas entidades para comparecer e, portanto, resolveu fazê-lo de forma voluntária. Apresentar-se e, portanto, ver o que é que as autoridades pretendiam dele, e assim foi”, explicou Poliana Rodrigues.

O paradeiro do número dois da claque "Superdragões" era desconhecido desde há mais de uma semana, quando Igor Silva, de 26 anos, foi esfaqueado mortalmente durante os festejos do título do FC Porto. O filho, Renato, foi detido na semana passada, por suspeitas de crime de homicídio qualificado, tendo ficado em prisão preventiva.

De acordo com o "CM", Marco "Orelhas" temia represálias contra os seus familiares, depois de a sua casa ter sido baleada. O pai do alegado homicida de Igor Silva terá comunicado ao Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) que pretendia entregar-se, de modo a responder à Justiça por suspeitas de ofensas corporais agravadas.

Segundo a PJ escreveu em comunicado, a 10 de maio, "os factos ocorreram na madrugada do dia 8/05/2022, na cidade do Porto, em retaliação por uma sucessão de agressões que, desde janeiro deste ano, vinham ocorrendo entre o arguido, familiares deste e a vítima".