Morte de adepto. Marco "Orelhas" entrega-se à PJ do Porto

Marco "Orelhas" Gonçalves, pai do alegado homicida do adepto do FC Porto Igor Silva, entregou-se na Polícia Judiciária (PJ) do Porto, durante a manhã desta segunda-feira, segundo avança o "Correio da Manhã". O paradeiro do número dois da claque "Superdragões" era desconhecido desde há mais de uma semana, quando Igor Silva, de 26 anos, foi esfaqueado mortalmente durante os festejos do título do FC Porto. O filho, Renato, foi detido na semana passada, por suspeitas de crime de homicídio qualificado, tendo ficado em prisão preventiva. De acordo com o "CM", Marco "Orelhas" temia represálias contra os seus familiares, depois de a sua casa ter sido baleada. O pai do alegado homicida de Igor Silva terá comunicado ao Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) que pretendia entregar-se, de modo a responder à Justiça por suspeitas de ofensas corporais agravadas. Segundo a PJ escreveu em comunicado, a 10 de maio, "os factos ocorreram na madrugada do dia 8/05/2022, na cidade do Porto, em retaliação por uma sucessão de agressões que, desde janeiro deste ano, vinham ocorrendo entre o arguido, familiares deste e a vítima".

Renato é um empregado de limpeza, sem antecedentes criminais. Segundo o "Jornal de Notícias", na origem do crime estão violentos desentendimentos entre Renato e Igor, que começaram numa discoteca da zona da Lapa, no Porto, em janeiro. Já na semana passada, no recinto do Queimódromo, os dois homens voltaram a cruzar-se e gerou-se nova discussão. Igor terá agredido Renato e maltratado a namorada deste. Há, ainda, relatos de altercações entre os dois jovens junto ao Estádio da Luz, em Lisboa, onde o FC Porto confirmou a conquista do título de campeão nacional, e ao Estádio do Dragão, no Porto.