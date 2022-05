Metro de Lisboa. Mais dois dias de greve este mês

A 18 e 27 de maio estão agendadas novas greves no Metropolitano de Lisboa. Estas vão ser as sétimas e oitavas paralisações em 2022.

Os trabalhadores vão parar entre as 5h00 e as 9h00. A circulação deve recomeçar a partir das 9h30.

A empresa prevê que o “serviço de transporte seja afetado” neste período. “O Metropolitano de Lisboa agradece a compreensão dos seus clientes e lamenta os inconvenientes causados”, refere o comunicado enviado à redação.

O Conselho Económico e Social (CES) confirma que “não serão fixados serviços mínimos relativamente à circulação de composições”. O Tribunal Arbitral decidiu que estas greves não contam com serviços mínimos relativamente à circulação de composições do metro, exigindo apenas o número mínimo de trabalhadores necessários à segurança e manutenção do equipamento e das instalações do metropolitano.



Os protestos têm sido justificados com a desvalorização dos problemas dos funcionários por parte da administração.