Hospital de Almada assegura que cuidados de saúde aos utentes não estão em risco

O Hospital Garcia de Orta, em Almada, assegurou hoje que os cuidados de saúde aos utentes e a segurança dos profissionais não estão em risco apesar do ataque informático de que foi alvo há duas semanas.

Esta garantia surgiu depois de o Sindicato dos Médicos da Zona Sul (SMZS) ter alertado, em comunicado, que o ataque informático ao hospital de Almada, no distrito de Setúbal, está a colocar em risco os cuidados de saúde dos utentes e a segurança dos clínicos.

O sindicato adiantou que uma série de atos são realizados manualmente, potenciando o erro médico e limitando o acesso a informação imprescindível para o atendimento.

Em comunicado enviado à agência Lusa, o Hospital Garcia de Orta (HGO) refere que "todas as áreas assistenciais (urgência, internamento, consulta, bloco, hospital de dia) já têm postos de trabalho para acesso ao Processo Clínico Eletrónico e prescrição eletrónica, permitindo desta forma, proceder e consultar os registos clínicos, embora com algumas limitações no acesso a aplicações departamentais (específicas de alguns serviços)".