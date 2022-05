GNR avança com operação de limpeza subaquática na Serra da Estrela

A Guarda Nacional Republicana (GNR) arranca esta terça-feira com a realização de várias buscas subaquáticas na Lagoa Comprida, freguesia do Sabugueiro, no concelho de Seia.

A operação, no âmbito de uma ação policial preventiva, vai decorrer durante dois dias, 17 e 18 de maio, e justifica-se, segundo esta força de segurança, tendo em conta que a zona da Serra da Estrela é detentora de um conjunto de barragens, que são locais de elevada procura turística nacional e internacional.

“Face aos reduzidos níveis de água das barragens e ventos fortes é possível visualizar detritos no fundo da Lagoa Comprida, tendo já sido encontrado diverso armamento, tendo sido dado conhecimento ao Ministério Publico”, refere GNR em comunicado, enviado à Renascença.

Assim, através dos militares do Posto de Resgate com reforço do Núcleo Especial de Operações Subaquáticas (NEOS/UEPS) vai efetuar uma busca subaquática, “junto de zonas onde eventualmente alguém tenha tentado ocultar artefactos provenientes de ilícitos criminais”, bem como “uma ação de sensibilização na barragem junto à Torre, visando recolher lixo imerso, proveniente da ação humana”.