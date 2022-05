​Cortejo académico condiciona trânsito em Lisboa

A realização do cortejo académico em Lisboa vai obrigar a alguns condicionamentos de trânsito terça-feira à tarde, 17 de maio.



Segundo fonte da PSP e da organização revelaram à Renascença, o cortejo sai pelas 18h00 da Alameda da Universidade, com destino à Alameda D. Afonso Henriques.

Ao longo do trajeto, pela Rua Professor António Flores, Avenida do Brasil, Avenida de Roma e a Avenida Guerra Junqueiro, as autoridades vão cortar o trânsito para a passagem dos carros alegóricos, reabrindo assim que possível.

Ainda segundo a organização, prevê-se que o cortejo chegue ao destino entre as 20h00 e as 20h30.

A realização do cortejo académico é o último evento da Queima das Fitas de Lisboa deste ano.