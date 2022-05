Marinha Portuguesa deteta e recolhe fardo com haxixe na ilha Selvagem Pequena

A Marinha Portuguesa detetou e recolheu um pacote de haxixe com 40 quilos na ilha Selvagem Pequena, no arquipélago da Madeira, foi hoje divulgado. .

De acordo com o comunicado da Marinha Portuguesa, durante a missão do navio de patrulha costeiro "Mondego" à ilha Selvagem Pequena, no arquipélago da Madeira, foi detetado hoje à tarde um pacote suspeito com cerca de 40 quilogramas, junto à zona de rebentação.

"O objeto foi recolhido para o navio e confirmado, por um agente da Polícia Marítima, que seguia a bordo, que no seu interior contém material estupefaciente, nomeadamente haxixe", detalha a nota. .

Segundo a Marinha, o facto foi comunicado às autoridades, tendo o pacote sido recolhido a bordo do navio patrulha e será entregue à Polícia Judiciária na chegada ao Funchal na segunda-feira.