Loulé. Mãe e filha morrem atropeladas na EN125

Duas mulheres, mãe e filha, morreram este domingo num atropelamento na Estrada Nacional 125, nas Quatros Estradas, concelho de Loulé, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro.

“Tratou-se de um atropelamento mortal, na zona das quatro Estradas, na EN125, e as vítimas são duas mulheres, de 47 e 75 anos”, disse à Lusa a fonte do CDOS de Faro, precisando que o alerta para a ocorrência foi recebido às 7h37 e as vítimas são mãe e filha.

A fonte do CDOS disse também que o condutor foi “transportado para o hospital com ferimentos ligeiros”, estando agora o Núcleo de Acidentes de viação da GNR a trabalhar para apurar as causas do atropelamento mortal.

As equipas de socorro receberam o alerta para o acidente às 7h37 e estiveram no local a prestar assistência seis veículos, com 14 operacionais, dos Bombeiros de Loulé, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da GNR.

As Quatro Estradas localizam-se na EN125 entre Loulé e Quarteira, perto da entrada oeste de Almancil, no distrito de Faro.