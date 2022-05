Portugal congela imóvel de Abramovich avaliado em 10 milhões de euros

Duas semanas antes do início da invasão russa à Ucrânia, Roman Abramovich tentou vender uma propriedade avaliada em 10 milhões de euros na Quinta do Lago, no Algarve. A venda gerou um alerta da Caixa Geral de Depósitos (CGD) à Polícia Judiciária, com o registo do imóvel do oligarca russo com nacionalidade portuguesa a acabar congelado pelo Ministérios dos Negócios Estrangeiros a 25 de março.

Segundo o jornal “Público”, Abramovich tentou vender o imóvel em meados de fevereiro, nove dias antes do início da guerra, a um cidadão irlandês que pediu à CGD um empréstimo de cinco milhões de euros para adquirir a propriedade.

O banco emitiu então um alerta à Unidade de Informação Financeira (UIF) da Polícia Judiciária (PJ), depois de saber que a entidade vendedora da casa era a Millhouse Views LLC, uma empresa detida pela Millhouse LLC, uma holding de investimentos detida por Roman Abramovich.

O irlandês informou então a Caixa de que era detentor de 50% da sociedade vendedora e que os restantes 50% pertenceriam à sua ex-mulher, de forma a pagar a metade que lhe pertencia, mas as ligações de Abramovich à Millhouse Views LLC levaram a Unidade de Informação Financeira da Polícia Judiciária a acreditar que o negócio servia para o oligarca alienar o imóvel algarvio.

O imóvel foi, então, congelado a 25 de março, a pedido do Ministério dos Negócios Estrangeiros.