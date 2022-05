Organização da sociedade “leva a que o casamento seja pouco apelativo”

O problema do “inverno demográfico” em Portugal “é precipitado pelo aumento do número de divórcios e pelo facto de os portugueses casarem cada vez mais tarde”, afirma o diretor do departamento nacional da Pastoral Familiar, Francisco Pombas.

Em declarações à Renascença, Francisco Pombas destaca que os jovens continuam a ver na família um pilar fundamental, mas o problema reside na forma como a sociedade está organizada.

O responsável entende que merece particular reflexão a preocupante realidade demonstrada sobre “a redução do número de casamento e o aumento de divórcios, a que se junta o facto de a idade em que as pessoas resolvem casar ter vindo a subir de forma consecutiva”.

Francisco Pombas junta-lhe “o baixo número de pessoas que constituem as famílias, que é resultado do baixo número de nascimentos, do problema de natalidade que temos em Portugal, e que é transversal a toda a Europa”.

“Eu diria que esta questão do inverno demográfico, é em conjunto com as alterações climáticas, o tema mais preocupante para o mundo como o conhecemos e para o mundo ocidental e que, curiosamente, o Papa Francisco, em 2015 e 2016, lançou dois grandes documentos refletindo sobre isto”, afirma.