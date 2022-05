Incidência da Covid-19 aumentou 31% numa semana. Registaram-se 142 óbitos nos últimos sete dias

Nos últimos sete dias Portugal registou mais 99.866 casos de Covid-19, mais 23.746 do que na semana passada, o que equivale a um aumento de 31% da incidência. O valor do R(t) encontra-se em 1,13, segundo o relatório da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado esta sexta-feira.

Registaram-se mais 142 óbitos na última semana, mais 15 do que na semana anterior. A mortalidade subiu 12%, em relação aos últimos sete dias.

Há, atualmente, 1.207 pessoas internadas, mais 88 do que na semana passada, contudo há menos uma pessoa internada em cuidados intensivos, havendo 59 no total.

A região do Norte é a que registou mais casos nos últimos sete dias (35.993), mais 11.091 em relação à semana anterior. Há ainda mais 54 mortes a lamentar nesta região - mais 12 do que na semana passada.

Já em Lisboa e Vale do Tejo houve mais 29.047 casos - mais 6.897 do que há sete dias - e 27 óbitos - menos três do que o último balanço semanal.

A região Centro registou mais 20.986 casos - mais 4.283 do que nos últimos sete dias - e 36 mortes - mais uma do que na semana passada.

No Alentejo, houve 5.759 casos esta semana- mais 942 do que o registo do relatório semanal anterior - e 12 óbitos - mais três do nos últimos sete dias. Já no Algarve registaram-se 3.519 casos - mais 523 - e nove mortes - mais seis.

A região autónoma da Madeira registou 1.194 casos esta semana - menos 250 do que na anterior - e não houve nenhum óbito. Já na região autónoma dos Açores verificaram-se mais 3.368 infeções - mais 260 em relação aos últimos sete dias - e quatro mortes.

A faixa etária dos 40-49 anos foi a que registou mais casos nos últimos sete dias (17.090), seguida pela faixa dos 50-59 anos (14.726) e a dos 10-19 anos (13.873).

Em sentido contrário, a faixa etária acima dos 80 anos foi a que registou menos casos na última semana (5.138). A faixa etária dos 0-9 anos foi a que teve o segundo menor número de infeções confirnadas (5.315), seguido dos 70-79 anos (7.869).

Houve um óbito registado na faixa etária dos 30-39 anos, uma morte nos 50-59 anos e nove nos 60-69 anos. Registaram-se 21 mortes na faixa etária dos 70-79 anos e 110 em cidadãos com 80 ou mais anos - o maior número de uma faixa etária.