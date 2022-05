Agência Lusa alvo de ataque informático

A agência Lusa foi alvo de um ataque informático nas últimas 48 horas, que está a causar “uma continuada instabilidade no serviço” noticioso, informou a empresa, este sábado.

Em comunicado do presidente do Conselho de Administração, Joaquim Carreira, explica-se que a Lusa “está a implementar soluções de mitigação”, juntamente com os seus parceiros tecnológicos, e “espera solucionar o problema com a maior brevidade possível”.

O incidente “já foi comunicado às autoridades competentes”, lê-se ainda no texto do administrador da agência, que lamenta "o transtorno causado” aos trabalhadores, clientes e utilizadores dos serviços da Lusa.

A Renascença sabe que o sistema com que os funcionários da Agência Lusa tem "ido abaixo" várias vezes. Uma fonte explica que o problema se mantém durante este sábado, mas que ontem foi "particularmente complicado".

Desde o início do ano, foram alvo de ataques informáticos a SIC, o semanário "Expresso", o "Jornal Económico" e o popular "Correio da Manhã".