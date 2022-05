Prisão preventiva para jovem árbitro por pornografia e abuso sexual de menores

O Tribunal Judicial de Évora decretou hoje a prisão preventiva do jovem de 18 anos, detido pela Polícia Judiciária (PJ), suspeito de crimes de pornografia e abuso sexual de menores, no concelho de Redondo (Évora), disse fonte policial.

A fonte da PJ adiantou à agência Lusa que o jovem foi detido por crimes de pornografia de menores, abuso sexual de crianças e aliciamento de menores para fins sexuais, naquele concelho alentejano.

Segundo a mesma fonte, o suspeito foi detido na quinta-feira, na sua residência, na vila de Redondo, e submetido hoje a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Évora, que lhe decretou a medida de coação mais gravosa, tendo sido encaminhado para o Estabelecimento Prisional de Beja, onde vai aguardar o desenrolar do processo.

O jovem, que "é árbitro de futebol infantil, bombeiro e estudante no centro de formação de Évora do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP)", foi detido, "em flagrante delito, pela posse e partilha de pornografia de menores", disse a fonte.