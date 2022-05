Morreu João Rendeiro. E agora, o que acontece aos processos?

Burla qualificada, fraude fiscal, falsidade informática e falsificação de documentos são os crimes pelos quais João Rendeiro estava condenado, em três processos diferentes. Tinha ainda três mandados de detenção europeus e internacionais em seu nome.

Além destes processos, o colapso do BPP deu origem a um outro, relacionado com multas aplicadas pelas autoridades de supervisão bancárias, no qual o ex-presidente do banco foi absolvido.

O que acontece após a morte de João Rendeiro?

Com a morte do ex-banqueiro, extingue-se a responsabilidade criminal do arguido nos processos em que estava acusado, mas o mesmo não acontece com a responsabilidade civil.

Apesar da morte, o património de Rendeiro continua a existir e a poder ser legalmente usado pelas dívidas existentes e pedidos de indemnização feitos.

A responsabilidade civil é transmitida aos herdeiros – neste caso a mulher, Maria de Jesus Rendeiro.

No processo, terá agora de dar entrada uma habilitação de herdeiros, precisamente para que a justiça possa pedir as responsabilidades civis em curso nos vários processos já transitados e até nos que vierem a ficar concluídos.